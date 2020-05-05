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Kızılay’dan 500 aileye gıda kolisi yardımı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.05.2020 17:54 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Zonguldak Alaplı Temsilci ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi 500 aileye yardımda bulunuldu.Türk Kızılay Alaplı Şube Başkanı Erkan Yılmaz yaptığı açıklamada, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirtti.Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin taleplerini çalışmak için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, “Şu ana kadar Alaplı’nın Köyleriyle birlikte yaklaşık 500 gıda kolisi dağıttık.

Türk Kızılay Zonguldak Alaplı Temsilci ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi 500 aileye yardımda bulunuldu.
Türk Kızılay Alaplı Şube Başkanı Erkan Yılmaz yaptığı açıklamada, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirtti.
Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin taleplerini çalışmak için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, “Şu ana kadar Alaplı’nın Köyleriyle birlikte yaklaşık 500 gıda kolisi dağıttık. 7000 ekmek 5000 pide 2000 dezenfekten 1000 maske dağıtımı ve 125 aileye nakte yatdımı yapıldı. bu yardımlar kendi bünyemizde olan personellerimiz tarafından dağıtıldı” diye konuştu.
Ramazanda yardım ihtiyaç olan vatandaşlara yardım getireceklerini söyleyen Yılmaz, “Gıda kolisi dışında da muhtaç ailelere zekat ulaştırmayı, bayramda ise çocuklarımızı sevindirmek açısından çocuklara’da giydirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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