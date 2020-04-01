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Kızılay’dan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara yardım

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Sur İlçe Şubesi, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında ilçedeki 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek gıda paketi ve hijyen malzemesi dağıttı.Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Türk Kızılayı Sur Şubesi, sağanak yağışa rağmen ilçede belirlenen adreslere hijyen, gıda ve meyve paketlerini ulaştırdı.

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Sur İlçe Şubesi, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında ilçedeki 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek gıda paketi ve hijyen malzemesi dağıttı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Türk Kızılayı Sur Şubesi, sağanak yağışa rağmen ilçede belirlenen adreslere hijyen, gıda ve meyve paketlerini ulaştırdı. Yardım dağıtımı esnasında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ateşleri ölçülerek ihtiyaçları soruldu.
Yardım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için hayırsever bağışçıların desteklerine talip olduklarını belirten Türk Kızılayı Sur Şube Başkanı Recep İdikut "Oluşturulan yardım paketleri ile 65 yaş üstü nine ve dedelerimiz için hazırlayacağımız kalori ve protein değeri yüksek beslenme kolilerini dağıtarak, ihtiyaç sahibi ailelerimizi sevindirmeye devam edeceğiz” dedi.

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