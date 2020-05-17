YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kızılay’dan çocuklara bayramlık

Kızılay’dan çocuklara bayramlık

ÇORUM HABERLERİ  | 17.05.2020 11:29 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde Kızılay tarafından 40 öğrenciye bayramlık dağıtıldı.İlçedeki eğitim kurumlarını ziyaret eden İskilip Kızılay Şube Başkanı Mehmet Koca ve Kızılay gönüllüsü Bekir Gedik hediye ettikleri bayramlık elbiselerle çocukların sevinçlerine ortak oldular.İskilip Kızılay Şube Başkanı Mehmet Koca, Kızılay’a gelen yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi 40 çocuğa bayramlık hediye ederek buruk geçecek bayram sevincini mutluluğa dönüştürdüklerini belirterek, “Onların mutluluğuna vesile olmanın mutluluğu içerisinde çalışmalarımıza daha bir özveriyle devam edeceğiz.

Kızılay’dan çocuklara bayramlık

Çorum’un İskilip ilçesinde Kızılay tarafından 40 öğrenciye bayramlık dağıtıldı.
İlçedeki eğitim kurumlarını ziyaret eden İskilip Kızılay Şube Başkanı Mehmet Koca ve Kızılay gönüllüsü Bekir Gedik hediye ettikleri bayramlık elbiselerle çocukların sevinçlerine ortak oldular.
İskilip Kızılay Şube Başkanı Mehmet Koca, Kızılay’a gelen yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi 40 çocuğa bayramlık hediye ederek buruk geçecek bayram sevincini mutluluğa dönüştürdüklerini belirterek, “Onların mutluluğuna vesile olmanın mutluluğu içerisinde çalışmalarımıza daha bir özveriyle devam edeceğiz. Rabbim bu Ramazan Ayı hürmetine onların yüzlerinden mutluluğu eksik etmesin. Bu hayra vesile olanlara da İskilip Kızılay Şubesi olarak teşekkür ediyoruz” diye açıklamalarda bulundu.

Kızılay’dan çocuklara bayramlık

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

Haşerelerle biyoteknik mücadele ve erken uyarı sistemi çalışmaları

Haşerelerle biyoteknik mücadele ve erken uyarı sistemi çalışmaları

Koyun ve keçilere PPR ve Brucella aşısı yapılmaya başlandı

Koyun ve keçilere PPR ve Brucella aşısı yapılmaya başlandı

Çorum Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:28
Sabah
05:15
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
19:59
Yatsı
21:37

Çorum Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Açelya Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.