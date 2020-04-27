YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kızılay’dan dar gelirli ailelere Ramazan pidesi

Kızılay’dan dar gelirli ailelere Ramazan pidesi

ADANA HABERLERİ  | 27.04.2020 09:18 | Son Güncelleme

Kızılay Adana Şubesi tarafından dar gelirli ailelere her gün 4 bin 200 Ramazan pidesi dağıtılıyor.Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kızılay Adana Şubesi de harekete geçti.

Kızılay Adana Şubesi tarafından dar gelirli ailelere her gün 4 bin 200 Ramazan pidesi dağıtılıyor.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kızılay Adana Şubesi de harekete geçti. Daha önceki yıllarda gıda kolisi dağıtan Kızılay bu yıl hem gıda kolisi hem de Ramazan pidesi dağıtmaya başladı. Kızılay özellikle sokağa çıkma kısıtlaması ve dar gelirli 65 yaş üstü vatandaşlara iftara az bir zaman kala pide dağıttı. Bütün Kızılay ekipleri Adana’da mahalle mahalle seferber olurken vatandaşlar bu hizmet karşılığında çok mutlu oldu. Kızılay Ramazan boyunca her gün 4 bin 200 adet pide dağıtacak.
Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Ramazan ayı boyunca muhtaca, dar gelirli ailelere ulaşmaya devam edeceklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adana Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:42
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:31
Yatsı
20:54

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Barış Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Güzide Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana’da aranan 29 kişi yakalandı

Adana’da aranan 29 kişi yakalandı

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Yüreğir Karşıyaka Esnaf Sanayi Sitesi’nde Geriye Sayım Başladı

Yüreğir Karşıyaka Esnaf Sanayi Sitesi’nde Geriye Sayım Başladı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.