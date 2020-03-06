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Kızılaydan duyarlı esnafa plaket

HAKKARİ HABERLERİ  | 06.03.2020 15:11 | Son Güncelleme

Kızılay Yüksekova Şubesi, depremzedelere yardımlarda bulunan duyarlı esnafa teşekkür plaketi verdi.Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, bin 607 kişi de yaralanmıştı.

Kızılay Yüksekova Şubesi, depremzedelere yardımlarda bulunan duyarlı esnafa teşekkür plaketi verdi.
Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, bin 607 kişi de yaralanmıştı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yardım seferberliği başlatıldı. Kızılay öncülüğünde başlatılan yardımlara destek veren esnafa Kızılay Yüksekova Şube Başkanlığı teşekkür plaketi verdi.
Kızılay Şube Başkanı Yılmaz Göksal, Elazığ ve Malatya’da gerçekleşen üzücü deprem hadisesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova halkının da duyarlılığını en güzel şekilde sergilediğini belirtti. Başkan Göksal, “Yaşanan bu acı, birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde görmemize vesile oldu. Halkımız ilgi ve alakalarını dört gün boyunca Kızılay şubesinin başlattığı kampanyada destekleri ile göstermiş oldular. Kızılay Şubemizin bu etkinliklerinden dolayı halkımızın bizlere olan güvenleri bizleri ayrıca onurlandırmıştır. Şube olarak bu güvenlerinden dolayı yaşanan olayda duasını, rızkını ve malını esirgemeyen halkımıza karşı temsilen teşekkür mahiyetinde esnaf, öğrenci ve kuruluşlara teşekkürü borç bilerek, bu inceliklerine karşı kayıtsız kalmazdık ve teşekkür plaketini Kızılay Yüksekova Şubesi olarak kendilerine takdim ettik. Kızılay gönüllülerine ve tüm halkımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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