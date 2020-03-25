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Kızılay’dan hasta ve yakınlarına hijyen seti

BURSA HABERLERİ  | 25.03.2020 13:47 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç.

Kızılay’dan hasta ve yakınlarına hijyen seti

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dursun Topal ve İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy’u ziyaret ederek, hastanelerinde tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar ve yakınları için hazırladıkları hijyen seti paketlerini teslim etti.
Kızılay Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dursun Topal ve Bursa İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammet Güzelsoy’u ziyaret etti. Hastanelerinde tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar ve yakınlarına dağıtılmak üzere hazırladıkları hijyen seti paketlerini başhekimlere teslim eden Davut Gürkan, sürecin en hafif şekilde atlatılabilmesine destek olmak için Türk Kızılay ekipleri ve gönüllülerinin ülke genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
Davut Gürkan, Kızılay çalışan ve gönüllülerinin virüs salgınına karşı gerekli tedbirleri alarak yardıma muhtaç vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Gürkan, sokağa çıkma yasağı ile birlikte günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilerek bu günleri mümkün olan en rahat biçimde geçirebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Kızılay’dan hasta ve yakınlarına hijyen seti

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