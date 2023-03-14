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Kızılaydan "Hatay'da dağıtılan yemekten zehirlenme" iddiasına açıklama:

14.03.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da dağıtılan yemeğin zehirlenmeye neden olduğu iddiasına ilişkin, "Söz konusu bölgede gerçekleştirilen yemek dağıtımından yararlanan 11 bin kişide benzer semptomların görülmemiş olması ya da bir problem bildirilmemiş olması iddiaların dayanaksız olduğu ihtimalini doğurmaktadır." açıklamasını yaptı.

Kızılayın açıklamasında, "Hatay'da dağıtılan yemekten zehirlenenlerin olduğuna yönelik iddialar" bulunduğu belirtildi.

İddianın dile getirildiği gün ve öncesindeki 3 gün içerisinde Kızılayın yemek menüsünde İzmir köftenin yer almadığı ifade edilen açıklamada, Kızılayın Hatay'da yemeklerini merkezi aşevinde yaptığı, bu yemeklerin 43 noktada yaklaşık 11 bin kişiye sunulduğu bildirildi.

Yapılan tüm yemeklerin "şahit numunelerinin" 3 gün süreyle bekletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia sahibi şahsın ifade ettiği bölgede bugün öğle yemeğinde 1500, akşam yemeğinde ise 1800 kişilik yemek dağıtımı yapılmıştır. Öğle yemeği menüsünde etli kuru fasulye, pirinç pilavı ve turşu, akşam yemeğinde ise Arap kebabı, bulgur pilavı ve meyve dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu bölgede gerçekleştirilen yemek dağıtımından yararlanan 11 bin kişide benzer semptomların görülmemiş olması ya da bir problem bildirilmemiş olması iddiaların dayanaksız olduğu ihtimalini doğurmaktadır.

Kızılay koordinasyonunda afetin başından bugüne kadar yaklaşık 150 milyon kişilik sıcak yemek çıkartılmıştır. Bu olağanüstü şartlarda dahi hiçbir vatandaşımızın olumsuz bir durumla karşılaşmadığı gerçeğini kamuoyunun dikkatine sunmakta büyük yarar görüyoruz. İddiayı ortaya atan şahıs ve iddiada adı geçen tüm vatandaşlarımızın bilgisine başvurulacaktır. Yapılan incelemenin ardından mezkur iddiaların ispat edilememesi durumunda Kızılay bu dezenformasyon ve itibar suikastı girişimine karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır."

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Hatay Türk Kızılay

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