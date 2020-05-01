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Kızılaydan her gün bin kişiye sıcak yemek

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.05.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal, Ramazan ayı boyunca bin kişiye sıcak yemek dağıtacaklarını söyledi.İlçenin Güngör Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun yemekhanesinde hazırlanan 1000 kişilik 3 çeşit yemek, hijyen kurallarına uygun şekilde 10 gönüllü üyeyle 9 personel gözetiminde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal, Ramazan ayı boyunca bin kişiye sıcak yemek dağıtacaklarını söyledi.
İlçenin Güngör Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun yemekhanesinde hazırlanan 1000 kişilik 3 çeşit yemek, hijyen kurallarına uygun şekilde 10 gönüllü üyeyle 9 personel gözetiminde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da yürütülen çalışmayı yerinde inceleyerek Başkan Göksal’dan bilgi aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Göksal, şube olarak Ramazan etkinliği çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere günlük 1000 kişilik 3 çeşit yemek hazırladıklarını belirterek, “Hijyen kurallarına uygun şekilde bu dağıtımda 10 gönüllü üyemiz ile beraber 9 personel görev almaktadır. Ayrıca salgın sebebi ve Ramazan etkilikleri çerçevesinde şu ana kadar 300’e yakın gıda kolisi dağıtımı gerçekleşti. Bunun yanında faaliyetlerimiz kapsamında konserve et, un, giyim dağıtıldı. Nasipse şubemize yine genel merkezimizce gönderilen temizlik ve hijyen malzemeleri dağıtacağız. Genel merkezimizce onaylanan, yine 65 yaş üstü ailelere gıda dağıtımını, çocuklar bayram paketi, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve gıda yardımını Ramazan boyunca yapacağız. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içinde 50 aileye alışveriş çekini dağıtmayı planlamaktayız. Yüksekova halkımızın her zaman imkanlarımız dahilinde yanında yer aldığımızı bilmelerini istiyoruz. İnancımız gereği komşumuzdan sorumlu ve haberdar olmalıyız. Bu sorumluluğu sizlerin bizlere güveni ve destekleri ile mümkündür. Kaymakamımızın bizleri ziyareti ile fazlasıyla onurlandırmış, yemeklerimize sevgi ve merhamet tadını katmıştır. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı şube olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

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