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Kızılay’dan Ortaca’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.05.2020 17:32 | Son Güncelleme

Kızılay Muğla Şubesi ekipleri, Ortaca’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.Ramazan için hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık ile gönüllüler katıldı.

Kızılay Muğla Şubesi ekipleri, Ortaca’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Ramazan için hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık ile gönüllüler katıldı. Kayacık ve beraberindeki heyet ilçede ilk olarak Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği’ni ziyaret etti.
Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, yaptığı açıklamada; Kaymakamlık Vefa Destek Grubu yetkilileri ve muhtarların yanı sıra Ortaca Belediyesi eşliğinde gıda kolisi desteğinde bulunduklarını belirtti.
Kayacık, Ramazan ayı içinde yardım programı kapsamında, ilçede yaklaşık bin aileye gıda kolisi ulaştırdıkları bilgisini paylaştı.
Muğla genelinde faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Kayacık; “Bizler Kızılay olarak sahadayız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım kolilerini ulaştırıyoruz. Ramazan ay içine daha öncede Ortaca’da yardım çalışmalarımız olmuştu. Bugünde İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği’ni ziyaret ederek güne başladık. Buradaki kardeşlerimizle tanıştık. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sorunlarını öğrenmek istedik. Dernekteki arkadaşlarımızla birlikte ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolilerimizi ulaştıracağız. Ortaca’da güzel bir iletişimimiz var. Yardım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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