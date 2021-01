Kızılay’dan Tomarzalı 300 aileye konserve et dağıtımı

Kayseri Türk Kızılay gönüllü ekipleri tarafından Tomarza ilçesinde bulunan 300 ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 900 kilogram konserve et dağıtımı yapıldı.

Kayseri Kızılay gönüllü ekipleri Tomarza ilçesinde Kurtuluş Mahallesi Afet Evler, Yeni Mahalle-2. Etap TOKİ Konutları ve Yavuzselim Mahallesi’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 300 aile 3’er kilo olmak üzere toplamda 900 kilogram konserve içerisinde et dağıtımı yaptı. Ekipler, gıda yardımının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. Konserve et alan ihtiyaç sahibi Tomarzalı aileler ise, Kızılay ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, Gönüllü Kızılay ekipleri, geçtiğimiz Ramazan ayında da Tomarza’da ihtiyaç sahibi ailelere yardım eetmişti.