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Kızılay’dan vatandaşlara çağrı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ekibi kan ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü kan bağışı etkinliklerine devam ediyor.Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ekibi kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Zonguldak Valilik binası önünde kan bağış merkezi kurdu.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ekibi kan ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü kan bağışı etkinliklerine devam ediyor.
Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ekibi kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Zonguldak Valilik binası önünde kan bağış merkezi kurdu. Valilik önünde düzenlenen gönüllü kan bağışı etkinliğine vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç de kan verenler arasındaydı. Kızılay Kan Merkezi Doktoru İbrahim Zahi ise vatandaşlara gönüllü kan bağışı çağrısında bulundu. Yaz aylarında hastanelere kan temini konusunda sıkıntılar yaşadığını ifade eden Zahi,” Kan stoklarımız tükenme noktasına geldi. Hastanelere kan temini konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Ereğli, Çaycuma, Devrek ve Zonguldak çevresinde tüm ekiplerimizle kan bağış noktalarında vatandaşlarımızı bekliyoruz. Onlarca hasta kan bekliyor bunlar için uğraşıyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaç bunun da tek üretim yeri insan vücudu bütün vatandaşlarımızın gönüllü kan bağış desteğine ihtiyacımız var. Herkesi gönüllü kan bağış kampanyasına destek vermeye davet ediyorum" dedi.

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