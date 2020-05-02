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Kızılay’dan vatandaşlara Ramazan pidesi ikramı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.05.2020 10:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kızıla Siverek Şubesi vatandaşlara ücretsiz olarak Ramazan pidesi dağıtıldıÇin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayla birlikte ülkemizde de salgına neden olan korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara Kızılay gönülleri tarafından Ramazan Pidesi dağıtıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kızıla Siverek Şubesi vatandaşlara ücretsiz olarak Ramazan pidesi dağıtıldı
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayla birlikte ülkemizde de salgına neden olan korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara Kızılay gönülleri tarafından Ramazan Pidesi dağıtıldı. Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 üstü vatandaşlar ile maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik başlatılan çalışma kapsamında Kızılay gönülleri, 9 merkez mahallede tespit ettikleri kişilerin evlerini tek tek dolarak, toplam 3 bin ekmek dağıttı. Dağıtımla ilgili bilgi veren Siverek Kızılay Şube Başkanı Abdurrahim Kürkçü, "Korona virüsten dolayı ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Kaymakamlık bünyesinde kurulmuş olan Vefa Destek Grubunda yer alan gönüllülerimiz ile birlikte özellikle 65 yaş üstü büyüklerimiz, engelli vatandaşlarımız ve yardıma muhtaç insanlarımıza yardım elini uzatmaktadır. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşlarımıza moral vermek ve mübarek Ramazan ayı vesilesiyle ilçemizin muhtelif mahallelerinde 3 bin Ramazan pidesi ikramında bulunduk" ifadelerini kulandı.

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