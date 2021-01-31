YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kızılay’ın gönüllü kadınları görevi başındaki polis ekiplerini unutmadı

Kızılay’ın gönüllü kadınları görevi başındaki polis ekiplerini unutmadı

31.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havada görevi başındaki polis ekiplerine çay ve kurabiye ikramında bulundu.Kızılay Şubesi Kadın Kolları şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında bulunan görevi başındaki polis ekiplerine çay ve kurabiye ikram etti.Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Kızılay Kadın Kolları Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, "Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cumartesi günü sabah erken saatlerden itibaren Kütahya’nın giriş ve çıkışlardaki polis kontrol noktalarına giderek görevli polis arkadaşlara çay ve kurabiye servisi yaptık.

Kütahya Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havada görevi başındaki polis ekiplerine çay ve kurabiye ikramında bulundu.
Kızılay Şubesi Kadın Kolları şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında bulunan görevi başındaki polis ekiplerine çay ve kurabiye ikram etti.
Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Kızılay Kadın Kolları Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, "Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cumartesi günü sabah erken saatlerden itibaren Kütahya’nın giriş ve çıkışlardaki polis kontrol noktalarına giderek görevli polis arkadaşlara çay ve kurabiye servisi yaptık. Amacımız gönlümüzdeki sıcaklığı oradaki görevli polis arkadaşlara iletmekti. Bu etkinlikten de büyük keyif aldık. Bundan sonra da faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.
Polis ekipleri, Kızılay Kadın Kolları gönüllülerine yaptıkları etkinlik için teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:18
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Kütahya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Armutlar Eczanesi
Merkez
Aybike Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Fatoş Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Dumlupınar’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Dumlupınar’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Jeotermal ana hattındaki patlak aboneleri korkuttu

Jeotermal ana hattındaki patlak aboneleri korkuttu

Sokak hayvanları için seferberlik

Sokak hayvanları için seferberlik

Kütahya’da aranan 8 şahıs yakalandı

Kütahya’da aranan 8 şahıs yakalandı

Simav’da kaçak tütün operasyonu

Simav’da kaçak tütün operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.