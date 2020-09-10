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Kızılay’ın tekerlekli sandalyeli gönüllüleri vatandaşı kan vermeye davet etti

MARDİN HABERLERİ  | 10.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği üyeleri, Kızılay’a destek sunmak için vatandaşları kan vermeye davet etti.Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği üyeleri, ilçede sosyal hayatın içerinde olmaya devam ediyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği üyeleri, Kızılay’a destek sunmak için vatandaşları kan vermeye davet etti.
Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği üyeleri, ilçede sosyal hayatın içerinde olmaya devam ediyor. Dernek üyeleri bu sefer de Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay kan bağışı standına gelerek Kızılay çalışanlarına yardım etti. Tekerlekli sandalyeleri ile caddeyi gezen engelliler vatandaşları kan vermeye davet etti. Bazı engelli bireyler de kayıt dolduran kan bağışçılarına yardımcı oldu.
Sosyal hayatın içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği Başkanı İzettin Akbaba, "Sabahın erken saatinde buraya gelerek bazı arkadaşlarımız masada oturarak okuma yazması olmayan vatandaşlarımızın kayıtlarını doldurdu. Broşür standında gönüllü arkadaşlarımız broşür dağıttı. Biz vatandaşlarımızı kan vermeye çağırdık. Bugün aktif bir şekilde faaliyet gösterdik, mutluyuz" dedi.
Tekerlekli sandalyesiyle broşür dağıtan Mihdiye Tarhan ise, "Bugün Kızılay’da gönüllü olarak çalıştım. İlk günüm, çok güzel, çok mutluyum. Kendimi huzuru hissediyorum, vicdanen rahatlamış hissediyorum. Kan kayıtlarını aldık insanlarla konuştuk gönüllü olarak kan vermeleri için. İnşallah bugün güzel bir şeylere imza atmışızdır. Duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz" diye konuştu.

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