Kızılca Deresi’nde Yaz Temizliği

Niğde Belediyesi ekipleri, Başkan Özdemir’in talimatıyla Kızılca Deresi’nde rutin temizlik çalışmalarıyla dere yatağındaki birikintileri temizlemeye devam ediyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kızılca Deresi’nde başlatılan yaz temizliğinin devam ettiğini belirtti. Özdemir “Kızılca Deresi’ndeki temizlik çalışmasıyla dere tabanında yer alan kum, çöp ve diğer birikintileri iş makinalarıyla temizleyerek suyun daha berrak akmasını sağlıyoruz. Larvasit ve ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek oluşumunun önüne geçiyor, vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha doğal bir ortam sunuyoruz.” dedi.

Başkan Özdemir , daha yaşanabilir bir Niğde için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Niğde için çalışıyoruz” dedi.

