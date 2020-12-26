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Kızılca Gün Anıtı Başket’in yeni sembolü olma yolunda

ANKARA HABERLERİ  | 26.12.2020 13:18 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümünde, Genelkurmay Kavşağı’nda “27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı”nın açılışını yapacak.
Maliyeti ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki anıt, milli mücadeleye inanmış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni sembolize ediyor. 27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı’nın açılışı pandemi nedeniyle temsili olarak 27 Aralık günü gerçekleşecek. Anıta verilen isim olan Kızılca Gün, Oğuz töresine göre bir devletin yıkılıp yeni bir devletin kurulduğu ve yeni liderin seçildiği gün olarak biliniyor.
Anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Ankara Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hoca Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar Satı Kadın yer alıyor. Ana figürlerin etrafında ise Ankara’nın yiğit Seymenleri, Bacı erenleri, gençler ve çocuklar ile Milli Mücadele’ye inanmış Ankaralılar bulunuyor.
Başkent’in yeni sembollerinden biri olacak anıt aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük medeniyet ve imparatorluklar kurmuş Türk milletinin devletsiz kalamayacağı fikrini ve tarihsel kültürel birikimini de sembolize ediyor.

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