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Kızılcabölük Mahallesi’nde dev Türk Bayrağı göndere çekildi

AYDIN HABERLERİ  | 13.11.2020 17:53 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde dev Türk Bayrağı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından göndere çekildi.Koçarlı’nın Kızılcabölük Mahallesi Muhtarı Hüseyin Esin mahalle sakinlerinin talebi üzerine dev Türk Bayrağı asılması ve gerekli bayrak direğinin yapılması için Başkan Nedim Kaplan’dan destek istedi.

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde dev Türk Bayrağı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından göndere çekildi.

Koçarlı’nın Kızılcabölük Mahallesi Muhtarı Hüseyin Esin mahalle sakinlerinin talebi üzerine dev Türk Bayrağı asılması ve gerekli bayrak direğinin yapılması için Başkan Nedim Kaplan’dan destek istedi. Muhtar Esin’in talebini geri çevirmeyen Başkan Kaplan gereğinin yapılması için ilgili birimlere talimat verdi. Kısa süre içerisinde talep yerine getirilerek bayrak direği mahalleye dikildi. Bugün cuma namazını mahalledeki camide kılan Başkan Kaplan, namazın ardından Belediye Meclis Üyesi Yaşar Dirik mahalle Muhtarı Hüseyin Esin ve vatandaşların eşliğinde dev Türk Bayrağını kendi elleriyle göndere çekti.

Taleplerinin iletilmesiyle gerekli talimatı veren Başkan Nedim Kaplan’a hassasiyeti için teşekkür eden Kızılcabölük Mahalle Muhtarı Hüseyin Esin, "Nedim başkanımız her zaman yanımızda olduğunu hissettiriyor. Şahsım ve mahalle sakinlerimiz mahallemizde şanlı Türk Bayrağımızın dalgalanması için talepte bulunduk. Sağ olsun başkanım hemen gerekli talimatı verdi ve belediye ekiplerimiz çalışmalarını tamamladılar. Bugün ilk kez göndere çekilen bayrağımızın başkanımız tarafından çekilmesi bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Bayrağının göndere çekmekten onur ve gurur duyduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bayrağımız semalarda ilelebet tüm şanıyla dalgalanacak. İlçemizin her yerinde görünen dev Türk Bayraklarının sayısını arttıracağız. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan şanlı Türk Bayrağı memleketimizin en güzel manzarası. Kızılcabölük mahallemizde ilk kez dalgalanan şanlı Türk Bayrağımızın şahsım tarafından göndere çekilmesi benim için büyük bir onur ve gururdur" diye konuştu.

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