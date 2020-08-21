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Kızılcabölükspor’dan Altınordu açıklaması

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.08.2020 09:28 | Son Güncelleme

TFF 1.

Kızılcabölükspor’dan Altınordu açıklaması

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu Futbol Kulübü, 3. Lig’de bulunan Kızılcabölükspor’un satışı ile ilgili yaklaşık 2 haftadır pilot takım olma konusunda anlaşma sağlandığı ve resmi bir gelişme olmadığı belirtildi. Bunun üzerine Kızılcabölükspor Kulübü Yönetim Kurulu sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Denizli’nin Tavas ilçe takımlarından biri olan Kızılcabölükspor Kulübü’nün satışı ile ilgili belli bir süre önce sosyal medyada, ulusal ve yerel medyada takımın satışına dair rakamların verildiği ve bu rakamların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Kızılcabölükspor Kulübü Yönetim Kurulu açıklamada bulundu.

Kızılcabölükspor Kulübü Yönetim Kurulu, “TFF 1.Lig takımlarından Altınordu Futbol Kulübü ile yaklaşık 2 haftadır süren pilot takım olma konusunda prensipte anlaşma sağlanmasına rağmen henüz resmi bir gelişme olmamıştır. Her iki tarafta taleplerini belirtmiş maddi konular henüz kesinlik kazanmamıştır. Dün ulusal ve yerel medyada yazılan takımın satışına dair rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Anlaşmanın kesinleşmesi durumunda resmi sitemizden detaylı açıklama yapılacaktır” denildi.

Kızılcabölükspor’dan Altınordu açıklaması

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