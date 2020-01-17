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  4. Kızılcahamam’da “Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun” projesi

Kızılcahamam’da “Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun” projesi

ANKARA HABERLERİ  | 17.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde “Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun” projesi başladı.Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu tarafından hazırlanan, Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortağı olduğu “Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun” projesinin açılışı yapıldı.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde “Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun” projesi başladı.
Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu tarafından hazırlanan, Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortağı olduğu “Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun” projesinin açılışı yapıldı. Maddi durumu yetersiz çocukların hedef alındığı proje, mülteci kamplarında kalan çocuklar da dahil edilerek başlatıldı. Projenin açılışına Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, davetliler, öğrenciler ve veliler katıldı. Toplanan kitaplar ve oyuncakların 3 yıl boyunca tasnif edilerek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağı kaydedildi.
Açılışta bir konuşma yapan Okul Müdürü Mehmet Gürsoy, desteğinden dolayı Belediye Başkanı Acar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakuş’a teşekkür etti.

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