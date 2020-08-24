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Kızılcahamam’da ’Kütüphane Şehri Projesi’

ANKARA HABERLERİ  | 24.08.2020 01:20 | Son Güncelleme

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde halk kütüphanesi bünyesinde oluşturulan “Kütüphane Gönüllüsü Kadınlar Grubu’ ’Kütüphane Şehri Projesi’ ile etkinliklerine yeniden devam edecek.Kütüpanne Platformu’nun AB destekli projesi olan “Kütüphane Şehri Projesi”ne paydaş olarak site, apartman, sokak bazında çocukların ve aileleri işbirliğinde Kızılcahamam ilçesinde çalışmalara başladı.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde halk kütüphanesi bünyesinde oluşturulan “Kütüphane Gönüllüsü Kadınlar Grubu’ ’Kütüphane Şehri Projesi’ ile etkinliklerine yeniden devam edecek.
Kütüpanne Platformu’nun AB destekli projesi olan “Kütüphane Şehri Projesi”ne paydaş olarak site, apartman, sokak bazında çocukların ve aileleri işbirliğinde Kızılcahamam ilçesinde çalışmalara başladı. Proje, okulöncesi ve ilkokul düzeyinde 100 kitabın her evden bir çocuğa verilmesi şeklinde gönüllü ailelere dağıtımı ve beraberinde verilen kitap afişlerinin evlerin camlarına en az 1 hafta süreyle asılması, fotoğraflanıp @kutupanne ve #kütüphaneşehri etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılmasını kapsıyor. Ayrıca afişlerin arkasındaki yönergeler ailece yapılacak keyifli etkinlikler sunuyor.

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