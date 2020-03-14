Kızılcahamam’da termal tesis dezenfekte edildi

Kızılcahamam’da hizmet veren özel bir termal tesis Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Korona virüs önlemleri günden güne artarken Kızılcahamam’da hizmet veren özel bir termal tesiste müşterilerine sağlıklı bir hizmet vermek açısından tesisleri dezenfekte etti. Termal tesis işletmecisi Hüseyin Ünal, “Dünyada hızla yayılan fakat ülkemizde alınan tedbirler sayesinde bu virüsü kontrol altına almak maksadı ile ülke genelinde sıkı önlemler alınıyor. Bizler de sağlık sektörüne hizmet verdiğimiz için hem ilçemizdeki vatandaşlarımız hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz için tesislerimizde hijyeni en üst seviyelere çıkardık. Önlemlerimizi alarak dezenfekte işlemimizi günlük ve rutin olarak yapmaktayız. Ülke olarak duyarlı olduğumuz ve tedbiri elden bırakmadığımız sürece İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatacağımızı ümit ediyorum” dedi.

