Kızılcahamam’daki ev yangını paniğe neden oldu

Yangında can kaybı yaşanmazken daire maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Kızılcahamam ilçesi Akçay Mahallesi Ünsal Sokak’taki Ali Osman Kocabaş Apartmanı’nın 4. katında bulunan bir daire meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenmeyen bir nedenle yabancı uyrukluların yaşadığı dairede yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken daire maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

