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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema haykırdı! Sosyal medya ayağa kalktı! 'İşte aradığımız güç'

21.10.2023 00:27 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekrana geldi. Cuma akşamları reytinglerde Yalı Çapkını ile yarışan dizi, son bölümüyle olay oldu. Nursema'nın sahnesi sosyal medyayı adeta salladı.

Kızılcık Şerbeti her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Nursema'nın eski eşi İbrahim'in evine gittiği sahneler olay oldu. Bir çok kişi 'İşte karakter' yorumlarında bulundu.

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Kızılcık Şerbeti cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Her bölümüyle adından söz ettiren fenomen dizinin yeni bölümü sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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En çok beğeni toplayan sahne ise Nursema'nın İbrahim'in evine giderek Mihri'ye sahip çıktığı anlar oldu.

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İbrahim'in evine giderek 'Mihri' diye bağırdı ve aileyi kendisine yaşattıklarını polise anlatmakla tehdit etti.

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Büyük destek toplayan o sahneler için 'İşte beklediğimiz sahne', 'Yürü be Nursema', 'İşte karakter böyle yazılır', 'Dik duruşuna hayranım' gibi yorumlar geldi.

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