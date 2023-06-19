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Kızılcık Şerbeti'ndeki kaza sahnesinin nasıl çekildiği ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

19.06.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz haftalarda 29. bölümüyle muhteşem bir sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finaline Doğa'nın Fatih ile yüzleştiği sahne ve Kıvılcım'la Ömer'in kaza sahnesi damga vurmuştu. Kaza sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. O sahne sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Fevza Civelek, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi 29. bölümle sezon finali yapmıştı.

Dizinin sezon finali bölümüne Kıvılcım ve Ömer'in kaza sahnesi damga vurmuştu. Kıvılcım ve Ömer'in kaza sahnesinin kamera arkası görüntüleri TikTok'ta paylaşıldı.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer'e hayat veren Barış Kılıç ile Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya'nın kaza sahnesinde dublör kullanmaması hayranlarından tam not aldı.

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Sosyal medyada o sahneye; 'Kandırılıyoruz resmen', 'Oyunculuk zor iş gerçekten', 'Böyle mi oluyormuş kaza sahneleri?', 'Arabaya bişi olmuyor yani', 'Oyuncuların başı dönmemiş mi?' gibi yorumlar yapıldı.

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Evrim Alasya Barış Kılıç sosyal medya ele doğukan güngör

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