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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzıyla dillere düştü! 'Bu kız gerçekte de Nilay'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 15:43
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Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Nilay' karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Feyza Civelek dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Şimdilerde sezonun stresini atan Feyza Civelek plajda görüntülendi. Ünlü ismin plaj tarzı adeta dillere düştü.

MYNET- Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Nilay' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyza Civelek dizisinin sezon finaline girmesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

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Sezonun stresini atmaya çalışan ünlü oyuncu denize girmeye çalışırken plajda görüntülendi.

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TARZIYLA DİLLERE DÜŞTÜ

Siyah mayosu, siyah şapkası ve önden mini arkadan uzun kuyruklu mavi renkli çiçekli eteğiyle dikkat çeken Civelek'in tarzına adeta yorum yağdı.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Feyza Civelek'in plajdaki görüntülerine sosyal medyada; 'bu kız gerçekte de Nilay', 'çok şeker çok doğal', 'cıvıl cıvıl olmuş', 'sanki hiç rol yapmıyormuş gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
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