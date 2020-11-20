Kızılçullu’nun tarım projesine Sırbistan onuru

İzmir’in Buca ilçesinin coğrafi işaretlerini bulmak için kırsalda araştırma başlatan Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, hazırladıkları sosyal sorumluluk projeyle Sırbistan’da gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye ve Buca’yı gururla temsil eden gençler, Buca’nın kendine has ürünleri razakı üzümü ve Kırıklar kavununu dünyaya tanıtırken, bölge halkıyla yaptıkları görüşmelerle yerelde farkındalık oluşturdu.

Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinin öğrencileri, yeni projeleriyle Buca markasını dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Buca’nın coğrafi işaretlerini bulmak, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi hazırlayan öğrenciler, Sırbistan’da başarı elde etti.

Hazırladıkları projeyle, Sırbistan Yetenekli Gençler Merkezi tarafından 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde organize edilen Uluslararası Sosyal Bilimler Genç Bilim İnsanları Konferansında (ICYSS) Buca’yı ve Türkiye’yi temsil eden öğrenciler, Buca razakısı ve Kırıklar kavununu dünyaya tanıttı. 9 ülkeden, 67 araştırma projesiyle 83 öğrencinin finalist olarak katıldığı yarışmada, Dilruba Sağır ve Toprak Asıg gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi, Çınar Ceviz ve Azra Karabağ ise bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Kızılçullu öğrencileri, Kaynaklar ve Kırıklar bölgesinde yaptığı saha araştırmasında aldıkları toprak örnekleriyle laboratuvarda inceleme başlatmıştı. Toprağın pH değeri, tuzluluk oranı, kireç oranı, mineralleri ve elementlerini inceleyen gençler, Buca razakısı ve Kırıklar kavununun yetişebileceği en uygun şartların Kaynaklar ve Kırıklar bölgesi olduğunu tespit eden sosyal sorumluluk projesi hazırlamıştı.

