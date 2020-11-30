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Kızılelmaz köyünde Covid-19 karantinası 10 gün uzatıldı

SİVAS HABERLERİ  | 30.11.2020 17:15 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde uygulanan Covid-19 karantinası 10 gün uzatıldı.Koyulhisar ilçesi bağlı Kızılelma köyü merkez mahallesi vaka sayılarının artış göstermesiyle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya altına alınmıştı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde uygulanan Covid-19 karantinası 10 gün uzatıldı.
Koyulhisar ilçesi bağlı Kızılelma köyü merkez mahallesi vaka sayılarının artış göstermesiyle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya altına alınmıştı. Koyulhisar Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla karantina sürecinin 10 gün uzatıldığını duyurdu.
Koyulhisar Kaymakamlığı’nın söz konusu paylaşımında, “Kızılelma köyü Merkez mahallesinde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon henüz sağlanamadığından, pozitif ve temaslıların süreleri de dikkate alınarak karantinanın 30.10.2020 tarihi 00.01 itibariyle 10 gün uzatılmasına karar verilmiştir “ ifadelerine yer verildi.

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