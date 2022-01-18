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Kızılhaç Komitesi: Etiyopya'da tıbbi malzeme yokluğundan hastalar can veriyor

18.01.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılhaç Komitesi: Etiyopya'da tıbbi malzeme yokluğundan hastalar can veriyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalardan ötürü halkın temel sağlık hizmetlerini alamadığını ve kronik hastalığı olanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, sağlık hizmetleri veren kuruluşların sağlık malzemelerinden mahrum olduğu ve sağlık altyapısının ağır şekilde zarar gördüğü ifade edildi.

Amhara eyaletinde, bazı hastanelerin tıbbi malzeme yokluğundan kapandığına dikkat çekilen açıklamada, her gün kronik hastalığı olan kişilerin çaresiz şekilde can verdiği aktarıldı.

Tigray eyaletinde eldiven ve ameliyat aletleri gibi tek kullanımlık malzemelerin yıkanarak yeniden kullanıldığı belirtilen açıklamada, bunun, enfeksiyon riskini artırdığına işaret edildi.

Çatışmaların halen sürdüğüne ilişkin gelen raporlardan derin endişe duyulduğu belirtilen raporda ayrıca, hava saldırılarının sivil ölümlerine yol açtığına da yer verildi.

Etiyopya hükümetince Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) destekmekle suçlanan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanam Ghebreyesus 12 Ocak'taki basın toplantısında, "DSÖ olarak Tigray başta olmak üzere Afar ve Amhara bölgelerine ilaç göndermek için erişim sağlamaya çalıştık. Afar ve Amhara’ya erişimimize izin verilirken Tigray’a girmemize izin verilmiyor. Bu duruma bir an önce son verilmesi gerekiyor." demişti.

- Etiyopya'daki çatışmalar

Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da, barışın tesis edilmesi için ilk kez 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Kuzeydeki çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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