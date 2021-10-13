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Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi kapsamında 87 farklı yeni tür tespit edildi

13.10.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt: - "Alanın biyoçeşitlilik bakımından zengin olduğunu biliyoruz ama bu çalışmalarda buradaki çeşitliliğin daha da zengin olduğunu görmüş olduk"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi kapsamında 87 farklı yeni türün keşfedildiğini bildirdi.

Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nde biyolojik çeşitliliğin korunması ile sürdürülebilir korumanın sağlanması amacıyla yürütülen projenin sonuç toplantısı, Samsun'da bir otelde düzenlendi.

Toplantıda, projeye katılan akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi, sunumlar gerçekleştirildi.

Kunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 2 yıl sürdüğünü belirtti.

Projede, dalında uzman 12 akademisyenin alanda çalışma yaptığını ifade eden Kunt, öncelikle yönetim planı oluşturduklarını, ardından alanın biyoçeşitliliğini ortaya koyduklarını, şimdi de deltadaki manda varlığıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu deltada bitki, hayvan, omurgasız canlılar arasında yeni türler keşfedildiğini dile getiren Kunt, "Farklı uzmanlık alanında hocalarımız bu 2 yıl alanda bilfiil kalmış oldu. Literatüre geçmiş kayıtlara artı olarak 87 yeni türün tespiti yapıldı. Bunların arasında yeni balık, bitki türleri ile çoğunlukla yeni omurgasız canlı türleri var. Alanın biyoçeşitlilik bakımından zengin olduğunu biliyoruz ama bu çalışmalarda daha da zengin olduğunu görmüş olduk." diye konuştu.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını ve çok önemli bir doğal zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Kunt, şunları kaydetti:

"Hem ekolojik hem biyolojik hem de ekonomik değeri var. Bu alanları gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Sürdürülebilir korumayı sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de bu tür bilimsel çalışmalar içindeki kuşlar, yaban hayvanlar, balıklar, fitoplanktonlara kadar tüm çalışmalar yapılmalı. Çünkü burası yaşayan bir alan. Burada kirlilikle ilgili önlemleri almadığımız zaman, alanın korunmasıyla ilgili önlemleri almadığımız zaman alanın küçülmesi, daralması, kaybı birçok yerde bu sorunlar olabilecek. Sürdürülebilir korumayı sağlamak için bu tür çalışmaları devam ettiriyoruz."

Kunt, bu tür çalışmaların tamamlanmasının ardından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti için UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne başvurulacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Samsun İl Müdürü Ömer Bolat, Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanı Ümit Turan, Koruma ve İzleme Dairesi Başkanı Leyla Akdağ ve projede yer alan farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı.

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