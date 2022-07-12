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Kızılırmak Deltası'ndaki Anadolu dağ turnaları takip ediliyor

12.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Mevlüt Özyanık: - "Kızılırmak Deltası'nda 24 Haziran 2016'da turna envanteri ve tespit edilen yuvalarda halkalama çalışmasına başlanmıştı. Çalışma sonucunda 31 turna sayılmış, bunlardan 4 çiftinin ürediği tespit edilmiş, 5 yavru turna görülmüştü" - "Korunması ve izlenmesi maksadıyla takılan uydu vericileriyle turnaların kışlama ve üreme alanlarını tespit edilebiliyor, türün neslinin devamı için gerekli tedbirler alınabiliyor"

İLYAS GÜN - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünce, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan nesli tehlike altındaki Anadolu dağ turnasının yaşam ve üreme alanları hem GPS takip cihazı hem de gözlemle izleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaşam alanı Türkiye, İran, Gürcistan ve Ermenistan olan, nesli tehlike altındaki Anadolu dağ turnasını korumak için çalışmalarına devam ediyor.

Samsun'da yer alan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 5 çift turna ile yavruları, bu kapsamda gözlem altında tutuluyor.

Turnaların göç yolu ve üreme alanları GPS takip cihazıyla izleniyor, ayrıca deltadaki davranışları uzmanlarca gözlemleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, AA muhabirine, 2013 yılında genel müdürlüklerinin koordinatörlüğünde hazırlanan Ulusal Turna Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlerden birinin turnalar hakkında bilimsel bilgi boşluğunun giderilmesi olduğunu söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Turna Halkalama Çalışmaları" programı kapsamında Kızılırmak Deltası'nda turna envanter, GPS takip cihazı takılması ve halkalama çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Özyanık, "Kızılırmak Deltası'nda 24 Haziran 2016'da turna envanteri ve tespit edilen yuvalarda halkalama çalışmasına başlanmıştı. Çalışma sonucunda 31 turna sayılmış, bunlardan 4 çiftinin ürediği tespit edilmiş, 5 yavru turna görülmüştü. Çalışmalar sonucunda turnalara halka ve GPS takip cihazı takılmıştı." dedi.

- Kızılırmak Deltası'nda üreyen 5 çift turna takip ediliyor

Özyanık, GPS cihazıyla turnaların takibinin yapılarak hareketlilikleri hakkında bilgi edinilmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2016 yılında GPS takılan turna yavrusunun Sivas'a göç ettiği, 2 yıl orada kaldıktan sonra bir bireyin üremek için tekrar Kızılırmak Deltası'na döndüğü görülmüştür. Korunması ve izlenmesi maksadıyla takılan uydu vericileriyle turnaların kışlama ve üreme alanlarını tespit edilebiliyor, türün neslinin devamı için gerekli tedbirler alınabiliyor. 2022 yılındaki gözlemlerde Kızılırmak Deltası'nda üreyen 5 çift turna takip edilmektedir."

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Samsun kızılırmak deltası

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