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Kızılırmak Deltası'ndaki yangında zarar gören alan doğal yapısına kavuşmaya başladı

04.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu: - "Alan yeşermeye başladı. İnşallah bir yıl içinde eski özelliğine kavuşacak"

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 3 ay önce çıkan yangında zarar gören bin 200 dönümlük alanda, doğa kendini yenilemeye başladı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de doğal yapısını koruyabilmiş ender subasar orman ve sulak alanlardan biri olan Kızılırmak Deltası'nın doğal yapısının özenle korunduğunu vurguladı.

Deltada, 3 ay önce çıkan yangının ardından doğaya müdahalede bulunulmadığına işaret eden Topaloğlu, şunları dile getirdi:

"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 3 ay önce çıkan yangında zarar gören bin 200 dönümlük alan, doğal yapısına kavuşmaya başladı. İlçemize bağlı Yörükler Mahallesi'nde bulunan ve Kızılırmak Deltası içinde yer alana hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. Zaman içinde doğa kendini yenilemeye başladı. Zaten yangın eylül ayının ortasında çıkmıştı ve o tarihte alanda bulunan tohumlar toprağa karışmıştı. Bu aylarda da yeşermeye, kendini yenilemeye başladı."

Yanan alanın zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğuna vurgu yapan Topaloğlu, "İnsanlar 'Burası çalılık' diyor ama aslında burası biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir alan. Yangında özellikle sürüngenler ve memeli canlılar büyük zarar gördü. Bölgedeki kuşlar zaten üreme döneminde değil ve göç dönemi başlamış durumdaydı. Bu da en büyük avantajımız oldu. Kuşlarla ilgili bir problem yok. Ancak alanın tahribatı özellikle sürüngenler için çok büyük bir problem oldu. Burası kumul bitki örtüsüne sahip. Dişbudak ağaçlar ve yalancı iğde ağaçları ile çalı bitki örtüsü bulunuyor. Alan yeşermeye başladı. İnşallah bir yıl içinde eski özelliğine kavuşacak." diye konuştu.

- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati öneme sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Deltada, balaban, erguvani balıkçıl, kara leylek, kaşıkçı, boz ördek, çıkrıkcın, Macar ördeği, elmabaş patka, pasbaş patka, küçük orman kartalı, turna, sazhorozu, uzunbacak, kocagöz, bataklık kırlangıcı, çizgili ötleğen, küçük karabatak, küçük akbalıkçıl, çeltikçi, dikkuyruk, küçük martı ve akkanatlı sumru gibi türler izlenebiliyor.

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