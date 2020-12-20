Kızılırmak Kuş Cenneti kısıtlamada kendi sesleri ile baş başa kaldı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ziyaretçi olmayınca kendi sesleri ile baş başa kaldı.

Samsun'da, 359 kuş türünün yanı sıra yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 359 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi (iki yaşamlılar) türüne yaşam alanı oluşturuyor.

Biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu deltada, birbirinden renkli kuşlar görüntülenebiliyor.

Doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağırlayan delta, Kovid-19 salgını nedeniyle mayıs ayında ziyarete kapatılmış daha sonra yeniden ziyarete açılmıştı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ziyaretçisiz kalan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kendi sesleri ile baş başa kaldı.

