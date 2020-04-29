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Kızılırmak Osmancık geçişinde ıslah çalışmaları sürüyor

ÇORUM HABERLERİ  | 29.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.Yatırımlarla Çorum’un mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam eden DSİ, merkez ve ilçelerde de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişi yüzde 82 oranında fiziki gerçekleşme sağlanırken, inşaatının tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezi ve tarım arazileri olası taşkın zararlarına karşı korunacak.Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi; “Akışa göre sağ sahilde 4 bin 400 metre, sol sahilde 2 bin 900 metre ve Koyunbaba köprü yaklaşımlarında 400 metre olmak üzere toplam 7 bin 700 metre soil mix imalatı yapılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.
Yatırımlarla Çorum’un mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam eden DSİ, merkez ve ilçelerde de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişi yüzde 82 oranında fiziki gerçekleşme sağlanırken, inşaatının tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezi ve tarım arazileri olası taşkın zararlarına karşı korunacak.
Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi; “Akışa göre sağ sahilde 4 bin 400 metre, sol sahilde 2 bin 900 metre ve Koyunbaba köprü yaklaşımlarında 400 metre olmak üzere toplam 7 bin 700 metre soil mix imalatı yapılmıştır. Sağ sahilde 200 metre, sol sahilde bin 700 metre soil mix imalatı kalmıştır. Korkulukların tamamı şantiye sahasına indirilmiş olup, yaklaşık yüzde 60’lık kısmının montajı yapılmıştır. Çelik yaya köprü imalatı tamamlanmıştır. Proje kapsamındaki yollar yüzde 90 oranında tamamlanmıştır. Toplamda 13 adet olan kutu menfezlerin 8 tanesi, 4 adet olan menfezlerden 3 tanesi tamamlanmıştır”

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