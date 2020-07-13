Kızılırmak üst geçidi tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızılırmak Caddesi üzerindeki inşasını tamamladığı yaya üst geçidi hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi, karşıdan karşıya geçişlerde yaya ölümlerinin yaşandığı Kızılırmak Caddesi üzerinde başlattığı yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst geçidi inşaatını tamamlayarak hizmete açtı. Son rötuşları yapılan üst geçit, Kızılarık ile Konuksever mahallelerini de birbirine bağlayarak, vatandaşların güvenli geçişini sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaya ölümlerinin yaşandığı kentin en işlek yollarından Kızılırmak Caddesi’nde yayaların kontrolsüz geçişine engel olmak için Ocak ayında orta refüjde tel çit çalışması yapmıştı. Yayaların güvenli geçişi için tedbirleri arttıran Büyükşehir Belediyesi, ardından caddeye yürüyen merdivenli üst geçit inşa etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan yaya üst geçitte 4 adet yürüyen merdiven ile engelli ve yaşlı vatandaşlar için iki asansör hizmet veriyor.

Kızılarık Mahalle Muhtarı Murat Kılınç, üst geçidin üzücü olayların yaşanmasına engel olacağını ifade etti. Kılınç “Üst geçit Kızılarık ile Konuksever mahalleleri arasında yayalar için güvenli geçiş yapacak. Özellikle Konuksever Mahallesi’ndeki Cumartesi Pazarı’na giden vatandaşlara kolaylık sağlayacak” dedi.

