Kızılırmak'ta kaçak balık avlayan 3 kişiye cezai işlem uygulandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak'ta yasa dışı avlanırken yakalanan 3 kişiye cezai işlem uygulandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasağa rağmen ırmakta botla balık avlayan R.D, N.P, ve Y.S'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilere ait şişme bot, el feneri, olta ile avlanan balıklara el konuldu.

Zanlılara Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan cezai işlem uygulandı.

Avlanan balıklar ve ele geçirilen malzemeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



