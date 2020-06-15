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Kızılot Beach Park ve Mesire Alanı açılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 15.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bu Gelecek Hepimizin” sloganıyla seçim kitapçığında yer verdiği vizyon projelerinden olan Kızılot Beach Park-Mesire Alanı Projesi’ni tamamlayarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bu Gelecek Hepimizin” sloganıyla seçim kitapçığında yer verdiği vizyon projelerinden olan Kızılot Beach Park-Mesire Alanı Projesi’ni tamamlayarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi. Kızılot Beach Park’ın açılışı 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Yemişli ve Örenşehir’den sonra Kızılot Mahallesinde aynı zamanda mesire alanı olarak da kullanılabilecek Beach Park projesini kent halkı için hayata geçirdi. Manavgat halkına nefes aldıracak, ailelerin çocuklarıyla hafta sonlarında giderek keyifli zaman geçirebileceği Kızılot Beach Park alanında, büfe ve kafe hizmeti de verilecek. Vatandaşlar, kafe hizmetleri kapsamında, sıcak-soğuk içecekler, aperatif yiyecek imkanından yararlanabilecek. Ayrıca Manavgat Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında oturma düzenini sosyal mesafe kurallarına göre hazırlayarak, şezlongları her kullanım sonunda dezenfekte edecek.
125 bin metrekarelik alanda tasarlanan Kızılot Beach Park içerisinde, 65 araçlık otopark, 26 adet piknik masası, sahilde vatandaşların kullanımı amaçlı şezlonglar, spor alanı, yürüyüş yolları, güneşlenme terasları, piknik alanları, çocukların eğlenmeleri için çocuk oyun alanları, sergi alanları, 2 adet büfe, soyunma kabinleri ve tuvaletler bulunmasının yanı sıra, mesire alanına gelecek olan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile sürekli güvenlik personeli de bulundurulacak. Manavgat Belediyesi, Kızılot Mesire Alanı’nın denize yakın bir konumda yer alması nedeniyle bir cankurtaran da sürekli olarak görev yapacak.

"Söz verdik yaptık"
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat halkına seçim döneminde söz verdikleri çalışmaları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek Manavgat halkının sosyal yaşamına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Sözen, “Kızılot Mahallemizde deniz kıyısında kullanıma hazır hale getirdiğimiz Beach Park projemiz, hem bölge turizmine artı değer katacak, hem de tüm halkımız mesire alanımızı keyifle kullanacak. Sahilde yaptığımız düzenlememizde ise halkımızın çoluk çocuk hem piknik yapabileceği hem de gönül rahatlığı ile denize girebileceği bir alanı oluşturduk. Manavgat Belediyemiz halkımızın sosyal yaşamına artı değer katan projelerini hayata geçirmeye devam edecektir. Kızıtlot Beach Park Mesire Alanı’mız tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

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