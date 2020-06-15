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  4. Kızılötesi bölgede çalışan led projektör mercek geliştirildi

Kızılötesi bölgede çalışan led projektör mercek geliştirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bingül ve proje ekibi, TÜBİTAK 1005 Projesi kapsamında desteklenen ve Türkiye’de bu içerikte ilk defa geliştirilen Led Projektör Merceği ve Tasarımı projesini başarıyla tamamlayarak, patent başvurularını gerçekleştirdi.
Aydınlatmanın günümüzde en çok gereksinim duyduğumuz ihtiyaçlardan birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Bingül, LightEmittingDiode’ninaz enerji tüketen, ışık verimi yüksek, ucuz ve uzun ömürlü bir ışık kaynağı olduğunu belirterek, "Kuzey Amerika, Çin ve Avrupa’daki birçok şehir günümüzde bina iç/dış aydınlatmada ve yol aydınlatmada LED’i tercih etmeye başladı.Ülkemizde gerek devlet politikası gerekse aydınlatma sektöründe uzun yıllar çalışmakta olan firmalar, yakın bir gelecekte bütün aydınlatma sistemlerinin LED tabanlı sistemler olacağını öngörmekte ve bu konuda ciddi yatırımlar yapmaktadır" dedi. Ülkedeki aydınlatma sektöründe, projektör amaçlı LED merceklerinin yoğun olarak kullanıldığını söyleyen Bingül, “Sektördeki birçok firma merceklerin ve mercek gövdelerinin çoğunu maalesef yurt dışından temin ediyor. Armatür başına ortalama 10-20 LED merceği ve orta ölçekli aydınlatma projesinde onlarca armatür kullanıldığı varsayıldığında bu merceklerin yurt içinde üretilmesinin ülke ekonomimize belli bir düzeyde katkı sağlayacağı aşikar“ dedi.
Merceğin ticarileşmesi halinde dışa bağımlılığını azaltacağını dile getiren Bingül, “Projemizin temel amacı, tasarımı ve üretimi bize ait merceklerden oluşan hem görünür bölge hem de kızılötesi bölgede çalışabilen, 10 dereceden daha az demet açıklığına sahip Prototip LED Projektörü üretmek ve ülkemizin bu konudaki dışa bağımlılığını kısmen azaltmaktır. Söz konusu LED projektörlerin prototipleri üretilmiş, optik testleri yapılmış ve proje kapsamında belirlenen hedeflerin hepsine ulaşılmıştır“ şeklinde konuştu.
Ticarileştirmek için yatırımcı ve sanayicilerin beğenisine sunulan merceğin Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları ve Patent korunmasına dair detaylar ise Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi web sayfasında yayınlandı.

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