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Kızıltan: "Hızlı tren hattı tüm Güneydoğu Anadolu’yu kapsamalı"

MERSİN HABERLERİ  | 14.10.2020 12:36 | Son Güncelleme

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, ihale süreci sonuçlanan Mersin-Gaziantep arası hızlı tren hattının Şanlıurfa ve Diyarbakır’ı da içine alarak tüm Güneydoğu Anadolu’yu kapsaması gerektiğini söyledi.Kızıltan, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan tarafından sonuçlandığı duyurulan Mersin-Gaziantep arası hızlı tren hattı ihalesini değerlendirdi.

Kızıltan: "Hızlı tren hattı tüm Güneydoğu Anadolu’yu kapsamalı"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, ihale süreci sonuçlanan Mersin-Gaziantep arası hızlı tren hattının Şanlıurfa ve Diyarbakır’ı da içine alarak tüm Güneydoğu Anadolu’yu kapsaması gerektiğini söyledi.
Kızıltan, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan tarafından sonuçlandığı duyurulan Mersin-Gaziantep arası hızlı tren hattı ihalesini değerlendirdi. Bu ihalenin bir taraftan ekonomiyi canlandırırken diğer taraftan sosyal açıdan bölgeye ciddi katkılar sunacağını kaydeden Kızıltan, beklentilerinin ise hattın tüm Güneydoğu Anadolu illerini kapsaması olduğunu söyledi.
"Ekonomik olarak büyük avantaj"
Lütfi Elvan’ın sosyal medya hesaplarından 311 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana- Gaziantep Hızlı Tren Hattı ihalesinin gerçekleştiğini, 6.8 milyar TL tutarındaki hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hızla Mersin’den Gaziantep’e ulaşımın daha kolay ve konforlu olacağını duyurması sonrasında başkan Kızıltan, şu değerlendirmeyi yaptı;
“Bu ihalenin sonuçlanması bölgemiz adına çok güzel bir haber. Her zaman söylediğim gibi Mersin sadece kendisine değil hinterlandına, etrafındaki üretim bölgelere hizmet eden, hatta hinterlandındaki ülkelere hizmet eden bir kent. Lojistik olarak çevresine büyük hizmetleri var. Demiryolu ulaşımı da Gaziantep’e kadar ulaşıyor. Gaziantep’te toplanan Güneydoğu Anadolu’daki üretim bölgelerinin ürünlerinin limanımıza çok daha kısa sürede ve düşük maliyetle iletilmesini sağlayacak. Buradan rekabetçi fiyatlarla kısa sürede ürünler uluslararası pazarlara gidecek ve dış ticaret artacak. Ekonomik olarak en büyük avantajı bu. Tabi yolcu taşımacılığında da önemli kolaylık sağlayacak. Bugün 3 saat 24 dakika süren yol, ihale tamamlandığında 1.5 saate düşecek. Mersinli birisi Gaziantep’te çalışıyorsa saat 06.00’da trene binip saat 07.30’da Gaziantep’te olup 8.00’de işinin başında olabilecek. Sanki şehir içinde farklı bir mahalleden bir mahalleye gidiyor gibi hızlı ve konforlu bir ulaşım olacak.”
“Mersin, tüm taşıma modlarının güçlü olduğu bir lojistik kente dönüşecek”
Kızıltan, bu hattın genişletilmesini beklediklerini de belirterek Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Mardin gibi tüm Güneydoğu Anadolu illerini kapsamasının önemine dikkat çekti. Bu hattın sadece ekonomiyi geliştirmeyeceğini, kültürel ilişkileri de artıracağını ifade eden Kızıltan, “O bölgelerdeki kültürel kaynaşmanın daha belirgin şekilde oluşmasını sağlayacak. Kentlerimizin mesafeleri yakınlaşınca kültürel anlamda da birbirlerine katkı sunacaklar” değerlendirmesini yaptı. Ancak yatırımın vakit kaybedilmeden hızla tamamlanmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Kızıltan, şöyle konuştu:
“Bize kalsa bir yıl içinde bu hattın tamamlanmasını isteriz ama şartname ne kadar bir süre öngörüyor bilmiyorum. Sözleşme imzalanınca yüklenici biran önce başlayacaktır. Beklentimiz 1-2 senede bitmesi. Çukurova’da doğru karar verilip planlanmış çok sayıda yatırım var. Hızlı tren de bunlardan birisi. Bir de Çukurova Uluslararası Havalimanı yatırımı var. Bunlar birbirine bağlantılı yatırımlar. Hızlı trenin havalimanına da giriş çıkışı olacak. Böylece Mersin, hem deniz hem kara hem demiryolu hem de havayolunda önemli bir merkeze dönüşmüş olacak.”
Mersin olarak artık ‘yatırımlar yapılacak’ diye değil, yatırımların bittiğini konuşmak istediklerine de ifade eden Kızıltan, “Biz artık ’bu tesis bitiyor, şu gün açılışı yapılarak hizmete geçiyor’ diye konuşmalıyız. İhalesi yapıldı elbette teşekkür ediyoruz ama Çukurova Havalimanı’nın da ihalesi yapılmıştı. Yatırımlar bir an önce hayata geçirilmeli. Çukurova’nın beklemeye tahammülü yok. Bu yatırımlar biterse bölge ekonomisi de kent ekonomisi de kazanacaktır” diye konuştu.

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