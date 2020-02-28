Kızıltan: “Mersin’de Teknoloji Vadisi kuracağız”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile birlikte kentte bir Teknoloji Vadisi kuracaklarını belirterek, “Elbirliği ile Mersin’de teknoloji devrimini başlatacağız” dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve MTSO Meclis Üyesi Sabri Tekli ile birlikte, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ı ziyaret etti. Ankara ziyaretinde, MTSO ve MTOSB’nin birlikte yürüttükleri ve yeni planladıkları projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmede özellikle MTOSB’de devam eden Model Fabrika ile yeni planlanan Mersin Teknoloji Vadisi projeleri öne çıktı.

“MTOSB, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi ile ilgili yatırımlara başladı”

Elvan görüşmelerinin ardından değerlendirme yapan Kızlıtan, “MTSO ve MTOSB uyum içinde çalışan iki kurum. Birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Model Fabrika Projesi. MTOSB, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi ile ilgili yatırımlara başladı. Ankara’da Lütfi Elvan ile yaptığımız görüşmeler sonunda bu projenin genişletilerek devam ettirilmesi kararı aldık” diye konuştu.