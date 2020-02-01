YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kızıltepe Belediyesi EMITT 2020 fuarında

Kızıltepe Belediyesi EMITT 2020 fuarında

MARDİN HABERLERİ  | 01.02.2020 14:09 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi, 24.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi, 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katıldı.
Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) İstanbul’da başladı. Fuarın ilk gününde katılımcı iller ve ilçeler tanıtım stantlarını kurdu. Kızıltepe Belediyesi de ilçenin tanıtımı için fuardaki yerini aldı. Kızıltepe standı fuarın ilk gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada “Dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT 24. kez kapılarını açtı. Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayan fuarda dünyanın ve Türkiye’nin her bir köşesinden gözde tatil rotaları bir araya geldi. Kızıltepe Belediyesi olarak bizler de standımızı açtık” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Mardin Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:14
Öğle
12:35
İkindi
15:23
Akşam
17:47
Yatsı
19:04

Mardin Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Budak Eczanesi
Artuklu
Halil Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Cengiz Çevik Eczanesi
Nusaybin
Yavuzlar Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Engelli gencin polis olma hayali gerçeğe dönüştü

Engelli gencin polis olma hayali gerçeğe dönüştü

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Marsu, Dedaş’a Açtığı Davayı Kazandı

Marsu, Dedaş’a Açtığı Davayı Kazandı

Büyük Zafer'in 91. Yıldönümü

Büyük Zafer'in 91. Yıldönümü

Sultan'ın boyu 2 metre 51 santim oldu

Sultan'ın boyu 2 metre 51 santim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.