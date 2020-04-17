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Kızıltepe Belediyesi ’sosyal mesafe’ çalışmalarını sürdürüyor

MARDİN HABERLERİ  | 17.04.2020 12:43 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında banka ve ATM önlerinde sosyal mesafenin korunması için çalışmalarına devam ediyor.Kızıltepe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Kızıltepe Belediyesi ’sosyal mesafe’ çalışmalarını sürdürüyor

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında banka ve ATM önlerinde sosyal mesafenin korunması için çalışmalarına devam ediyor.
Kızıltepe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda PTT ve banka ATM’leri önlerinde sıraya girecek olan vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi için ilk başlarda demir bariyer ve şeritler çekildi. Ayrıca belediye ekipleri, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için uyarılarda bulunuyor.
Kızıltepe Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymasının kendileri ve sevdikleri için hayati derecede önemli olduğu belirtildi.

Kızıltepe Belediyesi ’sosyal mesafe’ çalışmalarını sürdürüyor

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