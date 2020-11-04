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Kızıltepe Belediyesinden öğrencilere EBA Destek Merkezi

MARDİN HABERLERİ  | 04.11.2020 13:00 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilk ve ortaöğretim kurumlarında derslerin online olarak verilmeye başlamasıyla birlikte uzaktan eğitimde yeterli imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Merkezi kurdu.Kızıltepe Belediyesince 75 bin öğrencinin eğitim gördüğü öğrencileri mağdur etmemek adına Turgut Özal Sağlık Yaşam Merkezi, Mezopotamya Hanımeli Sağlık Yaşam Merkezi ve Dikmen Hanımeli Kadın Merkezinde internet erişim hızında sorun yaşayan ve evde yeterli imkanları olmayan öğrenciler için sosyal mesafeli EBA hizmeti verilmeye başlandı.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilk ve ortaöğretim kurumlarında derslerin online olarak verilmeye başlamasıyla birlikte uzaktan eğitimde yeterli imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Merkezi kurdu.
Kızıltepe Belediyesince 75 bin öğrencinin eğitim gördüğü öğrencileri mağdur etmemek adına Turgut Özal Sağlık Yaşam Merkezi, Mezopotamya Hanımeli Sağlık Yaşam Merkezi ve Dikmen Hanımeli Kadın Merkezinde internet erişim hızında sorun yaşayan ve evde yeterli imkanları olmayan öğrenciler için sosyal mesafeli EBA hizmeti verilmeye başlandı. EBA Destek Merkezinde, öğrenciler hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında bilgisayar ve internetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor. İçerisinde son teknolojiyle donatılmış bilgisayarların bulunduğu merkezde toplam 5 sınıfta 45 bilgisayar ile öğrenciler, görevliler eşliğinde ders çalışma ve ödevlerini yapma imkanı buluyor.

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