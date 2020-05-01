Kızıltepe Belediyesinden Ramazan yardımları

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için 11 bin gıda paketi hazırladı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatları doğrultusunda hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımına başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın konuşmaları ile başlayan dağıtım dualar eşliğinde paketlerin araçlara yüklenmesi ile devam etti. Kaymakam Hüseyin Çam’ın mektubunun da içinde yer aldığı 11 bin gıda paketi bugün vatandaşlarımıza dağıtılmaya başlandı. Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak Ramazan hazırlıklarına üç ay öncesinden başlandığını anlatan Kaymakam Çam, "Bildiğiniz gibi tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs mücadelesi kapsamında ramazanın coşkusunu yaşamak nasip olmadı. Hem korona virüs mücadelesinde vatandaşlarımız ile birlikteliğimizi artırabilmek hem de Ramazanı en iyi şekilde geçirebilmek için çalışma arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye düşündük. Özellikle ilçede ihtiyaç sahibi olan, korona virüs mücadelesi neticesinde ihtiyaç sahibi haline gelen vatandaşlarımıza yardım eli uzatalım dedik. Hayırsever vatandaşlarımız da ellerinden gelen yardımda bulundular ve bugün burada hep beraber çok güzel bir hizmetin ortaya çıkmasına vesile oldular. Ortalama 45 kilogramdan oluşan 8 bin gıda paketi hazırlandı. Normal standartlarda altı yedi kişilik bir ailenin bir aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacak paket hazırlandı. İçerisinde unundan şekerine, yağından bakliyatına kadar birçok ürün yer alıyor. Önemli bir çalışma 8 bin tane gıda paketi. 2 bin tane de hayırsever vatandaşlarımızın vermiş olduğu gıda paketi ve bin pakette Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman’ın bize göndermiş olduğu gıda paketiyle toplamda 11 bin gıda paketi vatandaşlarımızla buluşacak. Dünyayı kasıp kavuran süreci birlikte atlatacağız. Dağıtıma kırsal mahallelerimizden başlayarak merkez mahallelerimizde devam edeceğiz. Hepinizin Ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Sizi size sizi Allah’a emanet ediyorum" dedi.

