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Kızıltepe emniyetinden kan bağışına destek

MARDİN HABERLERİ  | 09.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı’nın başlattığı kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.Türk Kızılayı Kan Alma Birimi, kan stoklarının artırılması için yürütülen kan bağışı kampanyası çerçevesinde Kızıltepe’de faaliyetlerine devam ediyor.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı’nın başlattığı kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.
Türk Kızılayı Kan Alma Birimi, kan stoklarının artırılması için yürütülen kan bağışı kampanyası çerçevesinde Kızıltepe’de faaliyetlerine devam ediyor. Türk Kızılayı’nın çağrısına Kızıltepe emniyet teşkilatından büyük destek geldi. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki kan bağışına trafik polisleri, özel harekat polisleri, bekçiler ve diğer birimde görevli polis ekipleri katıldı.
Kan veren polis ekipleri, insanın can ve mal güvenliğini korudukları gibi vatandaşlara hayat olmak için kan bağışında bulunduklarını ifade etti.

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