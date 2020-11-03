Kızıltepe polisinden kan bağışı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılay Haftası münasebetiyle kan bağışında bulundu.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kızılay Haftası dolayısı ile toplumun bilinçlendirilmesi, gönüllü kan bağışçısı sayılarının arttırılması ve güvenli kan temin etmek amacıyla kan bağışında bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde bulunan Şehit Polis Memuru Ömer Akcan sosyal tesislerinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 50 personel kan bağışı yaptı.

