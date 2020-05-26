YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kızıltepe ’vefa’ ekibinden 2 yaşındaki Muhammed’e doğum günü sürprizi

Kızıltepe ’vefa’ ekibinden 2 yaşındaki Muhammed’e doğum günü sürprizi

MARDİN HABERLERİ  | 26.05.2020 16:45 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, kısıtlama nedeni ile dışarı çıkamayan 2 yaşındaki Muhammed Mustafa’ya doğum günü sürprizi düzenledi.Kızıltepe Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatları doğrultusunda Ramazan Bayramında da çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, kısıtlama nedeni ile dışarı çıkamayan 2 yaşındaki Muhammed Mustafa’ya doğum günü sürprizi düzenledi.
Kızıltepe Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatları doğrultusunda Ramazan Bayramında da çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu sefer doğum günü, kısıtlamanın son gününe denk gelen 2 yaşındaki Muhammed Mustafa’ya sürpriz düzenleyerek doğum gününü kutladı.
Muhammed Mustafa’nın ailesi, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:13
Sabah
04:54
Öğle
12:19
İkindi
16:10
Akşam
19:35
Yatsı
21:08

Mardin Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Kılıç Eczanesi
Artuklu
Yeşilli Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Değer Eczanesi
Nusaybin
Arıkan Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
Gündoğdu Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Vali Yaman’dan Bayram öncesi önemli açıklamalar

Vali Yaman’dan Bayram öncesi önemli açıklamalar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Karaman Köyü Sakinlerinin Su Hayali Başlamadan Bitti

Karaman Köyü Sakinlerinin Su Hayali Başlamadan Bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.