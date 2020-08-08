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Kızıltepe’da yol yapım çalışmaları

MARDİN HABERLERİ  | 08.08.2020 15:47 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesi Şahkulubey Caddesinde yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya geldi.Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, daire başkanları ile kurum müdürlerinin katılımlarıyla, Fen İşleri Daire Başkanlığı Kentsel Yollar Şube Müdürlüğünün Kızıltepe Koçhisar Mahallesinde bulunan Şahkulubey Caddesinde bugün başlatmış olduğu yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesi Şahkulubey Caddesinde yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, daire başkanları ile kurum müdürlerinin katılımlarıyla, Fen İşleri Daire Başkanlığı Kentsel Yollar Şube Müdürlüğünün Kızıltepe Koçhisar Mahallesinde bulunan Şahkulubey Caddesinde bugün başlatmış olduğu yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra vatandaş ve cadde esnafı ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen kilit parke yolda parke taşı sökme çalışmalarının ardından yağmur suyu gideri gibi alt yapı çalışmaları yapılacak. 11 santimetre PMT serilip sıkıştırıldıktan sonra 9 santimetre beton asfalt dökülecek. Yol genişliği 20 metre ve 650 metre uzunluğundan olan Şahkulubey Caddesinin beton asfaltın biran önce bitirilmesi için Büyükşehir Belediye ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

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