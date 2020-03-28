YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kızıltepe’de 18 suçtan 39 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kızıltepe’de 18 suçtan 39 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 28.03.2020 16:37 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 18 suçtan aranıyor kaydı ve toplamda 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.S., isimli şahsı yakaladı.

Kızıltepe’de 18 suçtan 39 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 18 suçtan aranıyor kaydı ve toplamda 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.S., isimli şahsı yakaladı. Suç makinesi şahıs cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda birçok suçtan arandığı tespit edilen F.S., isimli şahıs üzerinde 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması, tutuk evine yasak eşya sokma, konut dokunulmazlığı ihlal, görevini yaptırmamak için direnme, askeri ceza kanuna muhalefet, iftira, hakaret ve mala zarar verme suçlarından olmak üzere 18 adet aranıyor kaydı bulunan ve toplam 39 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası olan F.S., cezaevine gönderildi.

Kızıltepe’de 18 suçtan 39 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na yeni bölüm

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na yeni bölüm

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Mardin Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:01
Öğle
12:27
İkindi
15:58
Akşam
18:43
Yatsı
19:59

Mardin Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Delal Eczanesi
Artuklu
İpekyol Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Yeni Eczanesi
Omerli
Cihan Eczanesi
Nusaybin
Mevlana Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nusaybin’de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

Nusaybin’de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

Gap Şelalesi Tabiat Parkına turist akını

Gap Şelalesi Tabiat Parkına turist akını

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.