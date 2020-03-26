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Kızıltepe’de caddeler köpüklü suyla yıkanıyor

MARDİN HABERLERİ  | 26.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında Sobacılar Çarşısı köpüklü suyla yıkandı.Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçenin işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanı, Sobacılar Çarşısı, Eski Hastane Caddesi başta olmak su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte etti.

Kızıltepe’de caddeler köpüklü suyla yıkanıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında Sobacılar Çarşısı köpüklü suyla yıkandı.
Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçenin işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanı, Sobacılar Çarşısı, Eski Hastane Caddesi başta olmak su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte etti. Ardından ekipler, caddeleri fırçalarla ovdu ve cadde tekrar yıkanarak temizlendi. Temizlik çalışmalarının devam edeceğini anlatan belediye yetkilileri vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Belediyenin dezenfekte çalışmalarının yerinde olduğunu anlatan Seyfettin Sağlam ismindeki bir vatandaş, belediye çalışanlarına teşekkür etti. Sağlam, ilçe sakinlerinin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

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