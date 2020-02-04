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Kızıltepe’de güven ve huzur toplantısı

MARDİN HABERLERİ  | 04.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde güven ve huzur toplantısı düzenlendi.

Kızıltepe’de güven ve huzur toplantısı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde güven ve huzur toplantısı düzenlendi. Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler verildi.
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen güven ve huzur toplantısına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Hakan Çetinkaya, "Öğrencilerimize, gençlerimize yönelik uyuşturucu satıcıları ile mücadelemiz devam etmektedir. Vatandaşlarımız da bu kapsamda bizimle işbirliği içinde. Mardin merkez ve ilçe okullarında uyuşturucu satıcıları, suç ve suçlularla mücadele için görevlendirilmiş polis arkadaşlarımız var. Gereken önlemleri almaktadırlar. İl ve ilçelerimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımız sürmekte" dedi.
Ardından bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, kentte yaptıkları faaliyet ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.
Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Kızıltepe’de güven ve huzur toplantısı

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